В обласному центрі дрон влучив у ТРЦ — перші деталі

У Сумах ворожий безпілотник влучив у ТРЦ — є постраждалі.

Анастасія Павленко
Дрони тероризують українців / © Getty Images

Сьогодні, 3 квітня, у Сумах ворожий безпілотник влучив у ТРЦ.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«Від самого ранку ворог атакує і обласний центр. Один із безпілотників поцілив у ТРЦ у центрі Сум. Попередньо постраждали двоє людей. Їх госпіталізовано», — зазначив він.

Триває обстеження території. Усі наслідки уточнюються.

Війна в Україні — Росія атакує мирні міста

Сьогодні, 3 квітня, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шосткинській громаді у Сумській області. У Шостці, за даними місцевої влади, загинула 59-річна жінка.

У Харкові терор тривав до самого ранку.

У Херсоні зрання ворожий дрон атакував маршрутку з людьми. За даними ОВА, водій у важкому стані, за його життя борються лікарі. Також є постраждалі пасажири, їх доправлено до медичних закладів.

