- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 6574
- Час на прочитання
- 1 хв
В обласному центрі дрон влучив у ТРЦ — перші деталі
У Сумах ворожий безпілотник влучив у ТРЦ — є постраждалі.
Сьогодні, 3 квітня, у Сумах ворожий безпілотник влучив у ТРЦ.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
«Від самого ранку ворог атакує і обласний центр. Один із безпілотників поцілив у ТРЦ у центрі Сум. Попередньо постраждали двоє людей. Їх госпіталізовано», — зазначив він.
Триває обстеження території. Усі наслідки уточнюються.
Війна в Україні — Росія атакує мирні міста
Сьогодні, 3 квітня, росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шосткинській громаді у Сумській області. У Шостці, за даними місцевої влади, загинула 59-річна жінка.
У Харкові терор тривав до самого ранку.
У Херсоні зрання ворожий дрон атакував маршрутку з людьми. За даними ОВА, водій у важкому стані, за його життя борються лікарі. Також є постраждалі пасажири, їх доправлено до медичних закладів.