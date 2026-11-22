Відключення світла. / © Associated Press

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Ситуація з електропостачанням Одеси і прилеглих районів залишається дуже складною. Через сильні знеструмлення в обласному центрі зупинився електротранспорт, у будинках немає водопостачання.

Що відомо про ситуацію в Одесі — читайте на сайті ТСН.ua.

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За даними «Укренерго», атаки РФ завдали масштабних пошкоджень енергетичній інфраструктурі зокрема магістральним електромережам.

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«Через значні руйнування наразі фізично неможливо передати споживачам необхідний обсяг електроенергії. Йдеться не просто про дефіцит потужності, а про пошкодження ключової інфраструктури, від якої залежить електропостачання міста та навколишніх населених пунктів», — наголосили у компанії.

Відновлення пошкоджених внаслідок атак електромережі триває. Втім, через значні пошкодження електромереж повне відновлення електропостачання потребуватиме часу.

Сьогодні вранці, 22 листопада, вдалося частково відновити електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Наразі енергетики працюють над забезпеченням їхньої стабільної роботи, а також шукають технічні рішення, які дадуть змогу поступово повернути світло іншим споживачам.

Зупинення електротранспорту

У мерії повідомили, що через знеструмлення тягових підстанцій в Одесі тимчасово зупинили роботу всього міського електротранспорту. Також внесли зміни до руху автобусів загального користування.

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На окремих напрямках, де раніше курсували трамваї і тролейбуси, замість них запустили автобуси, які працюватимуть у режимі маршрутних таксі.

Відсутність води

Через масштабне знеструмлення частина об’єктів «Інфоксводоканалу» залишилася без світла. Їхню роботу наразі неможливо забезпечити за допомогою генераторів.

Унаслідок цього тимчасово припинили водопостачання у значній частині Одеси — це Київський район, частина Пересипського і Хаджибейського районів, а також у низка населених пунктів в Одеському районі.

У цих районах від 9:00 за різними адресами працюватимуть автоцистерни з питною водою. Перелік місць, де можна набрати воду — за посиланням.

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