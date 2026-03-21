Зранку армія РФ атакувала великий обласний центр: загинули люди (фото)

Вибух. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 21 березня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Росіяни атакували житлову забудову. Загинули люди.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федеоров.

«Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — наголосив чиновник.

Реклама

Наслідки атаки на Запоріжжя

Згодом чиновник додав, що зранку російська армія атакувала Запоріжжя. Було зруйновано приватний житловий будинок. За даними Федорова, є жертви.

«За попередньою інформацією, загинули двоє людей — чоловік та жінка», — поінформував керівник ОВА.

Унаслідок обстрілу в Запоріжжі зруйновано приватний будинок. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Що відомо про атаку

В обласному центрі від 07:01 залунали сирени. Після оголошення тривоги Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних безпілотників у Запорізькій області.

Телеграм-канал «Труха Запоріжжя» повідомив, що до неба здійнялися клуби диму: «Задимлення в небі після вибуху».

Реклама

Дим після вибухів у Запоріжжі. Фото: Труха Запоріжжя.

Нагадаємо, напередодні посеред дня росіяни масовано атакували Запоріжжя. Під прицілом опинилися житлові квартали обласного центру. В одному районі міста дрон влетів у дах приватного двоповерхового будинку. В іншому районі — безпілотник зруйнував помешкання, де було поранено жінку.