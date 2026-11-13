У великому обласному центрі можуть перекривати мости під час тривоги: що відомо

У Запоріжжі перекриватимуть мости через загрозу ударів / © ravid.ru

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У Запоріжжі з міркувань безпеки можуть тимчасово перекривати рух мостами та греблею ДніпроГЕС.

Про це повідомили очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін та патрульна поліція області.

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Обмеження руху через ДніпроГЕС у Запоріжжі: чому перекривають мости та які є альтернативи

За словами Михайла Семікіна, такі заходи запроваджують виключно заради збереження життя і здоров’я громадян.

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«Розумію, що такі обмеження створюють незручності для водіїв і пасажирів. Але найважливіше для нас — безпека людей», — наголосив Семікін, закликавши водіїв ставитися до ситуації з розумінням.

Правоохоронці закликають водіїв заздалегідь перевіряти свої маршрути, враховувати можливі затримки на дорогах та в жодному разі не створювати скупчень транспорту безпосередньо біля переправ чи мостів.

«У разі перекриття руху обирайте альтернативні маршрути та чітко виконуйте вимоги поліцейських на місцях», — нагадують у патрульній поліції.

Особливо жорсткі правила діють під час сигналу повітряної тривоги. Поліцейські наполягають: залишатися в автомобілі на мостах чи біля греблі вкрай небезпечно.

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«Під час сигналу „Повітряна тривога“ необхідно залишити транспортний засіб у безпечному місці та пройти до найближчого укриття», — застерігають правоохоронці.

Нагадаємо, 13 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Під ударом опинилися приватний сектор, промисловий об’єкт і житлові багатоповерхівки. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше двоє людей, ще 50 осіб постраждали, серед них — восьмеро дітей.

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