У великому обласному центрі посеред дня лунають вибухи

Вибух. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 15 квітня, у Дніпрі знову сталися вибухи. В обласному центрі від 10:54 лунають сирени. Існує загроза російських дронів.

Про це повідомили місцеві медіа.

«У Дніпрі чутно вибухи», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Вибухи у Дніпрі підтвердив очільник ОВА Олександр Ганжа. З його слів, у небі працюють сили протиповітряної оборони.

«Вибухи, які чули мешканці деяких районів Дніпра — робота нашої ППО. Загроза триває», — наголосив він.

Атаки РФ по Дніпру

Вдень 14 квітня армія РФ здійснила кривавий удар балістикою по Дніпру. Російська армія атакувала об’єкт інфраструктури. Через «приліт» загинули та дістали травми люди, які перебували на вулиці та у власних автомобілях. Ворожа ракета вбила п’ять осіб. Майже 30 осіб дістали травми.

В ніч проти 15 квітня Росія знову ударила по Дніпру. У місті спалахнула адміністративна будівля. Також понівечено 9-поверхову новобудову. Внаслідок атаки постраждала 29-річна жінка.

