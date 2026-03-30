У великому обласному центрі прогриміли вибухи: що відбувається

Сили ППО збивають російські дрони

Доповнено додатковими матеріалами

У Дніпрі 30 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Посадовець зазначив, що звуки вибухів, які було чутно в деяких районах Дніпра — це звуки роботи української протиповітряної оборони.

«Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — закликав Ганжа.

Зауважимо, Повітряні сили ЗСУ попереджали про польоти ворожих дроні у напрямку Дніпра.

Раніше очільник ОВА повідомив, що протягом ночі на Дніпропетровщині оборонці неба збили 18 російських безпілотників.

До слова, у ніч проти 30 березня російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в Чернігові. Про влучання повідомила міська рада, наразі інформація щодо наслідків уточнюється.