ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
677
Час на прочитання
1 хв

У великому обласному центрі прогриміли вибухи: що відбувається

У напрямку Дніпра полетіли ворожі безпілотники.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Сили ППО збивають російські дрони / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Дніпрі 30 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Посадовець зазначив, що звуки вибухів, які було чутно в деяких районах Дніпра — це звуки роботи української протиповітряної оборони.

«Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — закликав Ганжа.

Зауважимо, Повітряні сили ЗСУ попереджали про польоти ворожих дроні у напрямку Дніпра.

Раніше очільник ОВА повідомив, що протягом ночі на Дніпропетровщині оборонці неба збили 18 російських безпілотників.

До слова, у ніч проти 30 березня російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в Чернігові. Про влучання повідомила міська рада, наразі інформація щодо наслідків уточнюється.

Дата публікації
Кількість переглядів
677
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie