У великому обласному центрі прогриміли вибухи: що відбувається
У напрямку Дніпра полетіли ворожі безпілотники.
У Дніпрі 30 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Посадовець зазначив, що звуки вибухів, які було чутно в деяких районах Дніпра — це звуки роботи української протиповітряної оборони.
«Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — закликав Ганжа.
Зауважимо, Повітряні сили ЗСУ попереджали про польоти ворожих дроні у напрямку Дніпра.
Раніше очільник ОВА повідомив, що протягом ночі на Дніпропетровщині оборонці неба збили 18 російських безпілотників.
До слова, у ніч проти 30 березня російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури в Чернігові. Про влучання повідомила міська рада, наразі інформація щодо наслідків уточнюється.