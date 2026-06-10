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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У великому обласному центрі пролунали вибухи: місто під атакою БпЛА

Внаслідок влучань спалахнули пожежі, атака триває.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки удару по Харкову

Наслідки удару по Харкову / © Соцмережі

Російські загарбники в ніч проти 10 червня атакували ударними безпілотниками Харків.

Про це повідомляє очільник міста Ігор Терехов.

«Влучання реактивного „шахеда“ у Холодногірському районі», — йдеться у повідомленні.

На місці події було зафіксовано пожежу.

Пізніше він повідомив про нові удари по місту.

«Близько 20 ударів за останні хвилини по Холодногірському району, внаслідок чого виникли пожежі. Деталі зʼясовуємо», — повідомляють журналісти.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 червня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками, в результаті чого було влучання у житлові будинки.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4
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