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У великому обласному центрі пролунали вибухи: місто під атакою БпЛА
Внаслідок влучань спалахнули пожежі, атака триває.
Російські загарбники в ніч проти 10 червня атакували ударними безпілотниками Харків.
Про це повідомляє очільник міста Ігор Терехов.
«Влучання реактивного „шахеда“ у Холодногірському районі», — йдеться у повідомленні.
На місці події було зафіксовано пожежу.
Пізніше він повідомив про нові удари по місту.
«Близько 20 ударів за останні хвилини по Холодногірському району, внаслідок чого виникли пожежі. Деталі зʼясовуємо», — повідомляють журналісти.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 червня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками, в результаті чого було влучання у житлові будинки.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.