У великому обласному центрі пролунали вибухи: місто під атакою БпЛА

Наслідки удару по Харкову / © Соцмережі

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 10 червня атакували ударними безпілотниками Харків.

Про це повідомляє очільник міста Ігор Терехов.

«Влучання реактивного „шахеда“ у Холодногірському районі», — йдеться у повідомленні.

Реклама

На місці події було зафіксовано пожежу.

Пізніше він повідомив про нові удари по місту.

«Близько 20 ударів за останні хвилини по Холодногірському району, внаслідок чого виникли пожежі. Деталі зʼясовуємо», — повідомляють журналісти.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 червня російські загарбники атакували Одесу ударними безпілотниками, в результаті чого було влучання у житлові будинки.

Реклама

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Новини партнерів