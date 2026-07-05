У великому обласному центрі пролунали вибухи: РФ атакує дронами «Молнією»

Атака на Харків / © tsn.ua

Реклама

Вранці 5 липня у Харкові пролунали вибухи. Росія атакувала обласний центр ударним дроном «Молнія». Під ударом опинилася автозаправна станція (АЗС).

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибух пролунав о 7:22. Ворожий дрон атакував об’єкт паливної інфраструктури в одному із районів Харкова — Індустріальному.

Реклама

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали медичну допомогу на місці.

Перед вибухом моніторингові канали повідомляли про російський дрон у напрямку Харкова, а через декілька хвилин влада поінформувала про атаку.

Станом на 8-му ранку в Харкові та області триває повітряна тривога. В обласному центрі її оголосили о 03:19, яка триває майже 5 годин. Існує загроза удару безпілотниками окупаційної армії.

Атака РФ по Україні — останні новини:

У ніч проти 5 липня Росія атакувала Дніпро. Після вибухів над містом здійнялося сильне задимлення. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що окупанти атакували підприємство.

Реклама

Також під атакою ворога вночі було Запоріжжя. Росіяни вдарили по житловому будинку.

Новини партнерів