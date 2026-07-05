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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
644
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У великому обласному центрі пролунали вибухи: РФ атакує дронами «Молнією»

Вибух пролунав о 7:22. Ворожий дрон атакував об’єкт паливної інфраструктури в одному із районів Харкова.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Харків

Атака на Харків / © tsn.ua

Вранці 5 липня у Харкові пролунали вибухи. Росія атакувала обласний центр ударним дроном «Молнія». Під ударом опинилася автозаправна станція (АЗС).

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибух пролунав о 7:22. Ворожий дрон атакував об’єкт паливної інфраструктури в одному із районів Харкова — Індустріальному.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали медичну допомогу на місці.

Перед вибухом моніторингові канали повідомляли про російський дрон у напрямку Харкова, а через декілька хвилин влада поінформувала про атаку.

Станом на 8-му ранку в Харкові та області триває повітряна тривога. В обласному центрі її оголосили о 03:19, яка триває майже 5 годин. Існує загроза удару безпілотниками окупаційної армії.

Атака РФ по Україні — останні новини:

У ніч проти 5 липня Росія атакувала Дніпро. Після вибухів над містом здійнялося сильне задимлення. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що окупанти атакували підприємство.

Також під атакою ворога вночі було Запоріжжя. Росіяни вдарили по житловому будинку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
644
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