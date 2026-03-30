У великому обласному центрі зникло світло — що сталося
У Херсоні наразі відсутня електроенергія, фахівці вже почали працювати на місцях.
У Херсоні тимчасово знеструмлено частину Центрального району.
Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.
Фахівці наразі з’ясовують причини, щоб усунути їх якомога оперативніше.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще один чоловік травмувався через підрив на міні.
Нагадаємо, через масовану атаку російських дронів на Тернопільщині пошкоджено критичну інфраструктуру. В області виникли проблеми зі світлом.