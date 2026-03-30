У Херсоні немає світла

Реклама

У Херсоні тимчасово знеструмлено частину Центрального району.

Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

Фахівці наразі з’ясовують причини, щоб усунути їх якомога оперативніше.

Реклама

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула жінка, ще один чоловік травмувався через підрив на міні.

Нагадаємо, через масовану атаку російських дронів на Тернопільщині пошкоджено критичну інфраструктуру. В області виникли проблеми зі світлом.