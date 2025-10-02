ТСН у соціальних мережах

У вересні ДТЕК повернув світло 424 тисячам родин після ворожих атак

Протягом вересня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 424 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що на Дніпропетровщині протягом місяця енергетикам вдалось повернути світло майже 186 тисячам родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Водночас на Донеччині в перший місяць осені енергетики повернули електрику понад 164 тисячам сімей регіону.

Також на Одещині енергетики відновили електропостачання 60,4 тисяч родин після атак.

Окрім того, у вересні ворог не припиняв атакувати Київ та Київщину. За місяць енергетики повернули світло понад 11 тисячам жителям області та 2,4 тисячам родин столиці.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад мільйона родин, що знеструмлювались через обстріли в чотирьох областях.

