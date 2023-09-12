У вересні рішення має бути: Зеленський очікує нового голосування щодо негайного відкриття реєстру декларацій

Таку саму думку Зеленський висловив і про законопроєкт щодо ПЕПів.

Президент України нагадав, що ветував закон про електронне декларування і чекає на нове голосування із "позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій".

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 12 вересня.

За його словами, вже у вересні таке рішення має бути.

"Перше – закон про електронне декларування. Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон надійшов із Верховної Ради, підписав вето. Очікую нового голосування – із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути", – заявив він.

Таку саму думку Зеленський висловив і щодо законопроєкту про ПЕПів – політично значущих персон.

"І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів із Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок", – додав він.

Данський оборонний пакет

Зеленський також надав подробиці про 12-й оборонний пакет для України від Данії.

Це наймасштабніша за весь час великої війни Росії проти України допомога.

"Обсяг цього нового пакету – понад 800 мільйонів доларів. За змістом – саме те, про що ми домовлялися з пані Премʼєр-міністром Метте Фредеріксен та її урядовою командою", – сказав Зеленський.

Президент також висловив подяку всім воїнам 95-ї окремої бригади ДШВ.

"3-тя штурмова – молодці, хлопці! Об’єднана штурмова бригада Національної поліції "Лють" – дякую! Всі три бригади відзначилися в боях на Бахмутському напрямку. Важливі успішні дії. 46-та окрема аеромобільна, 47-ма окрема механізована – дякую вам, воїни, за ваш рух уперед! 72-га окрема механізована бригада та 79-та окрема, ДШВ – дякую за надзвичайно міцний захист наших позицій", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні, 12 вересня, також провів нараду, під час якої обговорював лише ситуацію на фронті.

Читайте також: