У Верховній Раді побилися нардепи: як Тищенко порвав штани Гончаренку

Під час сутички у Раді жоден із присутніх у сесійній залі депутатів не намагався зупинити колег.

У Верховній Раді України 6 жовтня депутати під час засідання видирали один в одного телефони, а потім побилися і порвали штани.

Про це йдеться в огляді Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі ТСН.ua.

Під час засідання Верховної Ради влаштували розбірки двоє нардепів: Микола Тищенко, колишній представник “Слуги Народу”, та Олексій Гончаренко від “Європейської солідарності”.

Тищенко вирішив нагадати своєму колезі, якого, цитуючи Вікіпедію, чомусь назвав “півнем з Одещини”, про те, що він, коли ще був місцевим депутатом, підтримав розвиток російської мови в Одесі. Після цього почав вимагати від фракції ЄС вилучити Гончаренка з “політикума України”.

До суперечки з Олексієм Гончаренком згодом підключився ще один нардеп - Михайло Радуцький від “Слуги народу”.

Через кілька хвилин у ТікТоку Гончаренко пожалівся, що Микола Тищенко порвав йому штани, уточнивши, що "не зубами". Причиною інциденту він назвав те, що під час розгляду змін до бюджету він начебто виступає проти того, аби в місцевого самоврядування забрали ПДФО та за те, щоб військовим збільшили виплати, а це, мовляв, не подобається іншим колегам.

Прикро, але під час цієї сутички жоден із присутніх у сесійній залі депутатів не намагався зупинити колег, а навпаки нардепи ставали з місць і, сміючись, фільмували весь процес на телефони.

Зрештою, це дало підстави підхопити цю новину з Верховної Ради російській пропагандистці Скабеєвій, яка у своїй інтерпретації розповіла не про бійку, а про те, як депутатам весело під час сесійної роботи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ТЕРМІНОВО! Нардепи побилися в Раді! Тищенко порвав штани Гончаренку!"

Нагадаємо, раніше у Києві народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця. Постраждалий стверджує, що вони звинуватили його в шахрайстві та вимагали гроші.

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