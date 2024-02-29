У Верховній Раді повідомили про важливі правки до мобілізаційного законопроєкту

Під час засідання Комітету нацбезпеки оборони та розвідки, що відбулося 29 лютого, було пройдено всі визначені 16 напрямків щодо законопроєкту про мобілізацію. Після підготовки таблиці з правками згідно цих напрямків, наступного тижня Комітет буде готувати рішення виходячи з врахування, відхилення, або ж часткового врахування наданих пропозицій від нардепів. Далі триватиме розгляд в залі Верховна Рада України.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

"Головне питання - демобілізації було вирішено обговорювати під час розгляду правок, а не в формулюванні, що запропоновано урядом. Тобто, чинна редакція не має підтримки Комітету. Ми вважаємо і будемо наполягати на тому, що терміни звільнення та порядок обрахунку має містити чітко визначену диференціацію для тих, хто під б/р перебуває 12 чи 18 місяців. Також вважаємо необхідним усунення посилання на рішення Ставки в питанні звільнення", - зазначила вона.

За її словами Комітет підтримав наступні важливі правки

Освіта

Аспіранти, що навчаються за контрактом зможуть отримати відстрочку на рівні з тими, хто за бюджетною формою проходить навчання. Проте процес їх навчання буде перевірятись МОН. Міносвіти запровадить проміжні обов’язкові екзамени та зробить більш вимогливим іспит для вступу до аспірантури, щоб прибрати можливість ухилятись від мобілізаціі.

Відстрочку матимуть докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання зберігають таке право до завершення поточного навчального року. Окрім осіб відрахованих за неуспішність.

Базова військова служба

Підтримали з уточненням чітких строків проходження служби. Остаточна редакція буде ухвалена під час розгляду правок щодо проходження базової загальновійськової підготовки

Звільнення з військової служби

"Виключили норму, згідно якої підлягали звільненю з військової служби у зв’язку з обранням народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим", - зазначила Фріз.

Відклали рішення щодо норми про військовий облік громадян, які вибули за межі України на строк понад три місяці, та введення обов’язку для них стати протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови КМ про особливості ведення військового обліку тих, хто постійно або тимчасово перебувають за кордоном. Будемо розглядати доцільність норми під час розгляду правок та виходячи з кількості осіб, які можуть бути взяти на облік.

Щодо виконання військово-транспортного обовʼязку

Було підтримано заборону розпоряджатися транспортними засобами, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП. Тобто, під час діі воєнного стану ті транспортні засоби, які вже стоять і будуть ставити на облік в ТЦК та СП, - не зможуть продати, подарувати тощо.

Нагадаємо, в новому законопроєкті про мобілізацію пропонують надавати українцям за кордоном консульські послуги лише за наявності військово-облікових документів.

Читайте також: