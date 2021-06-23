У Верховній Раді пропонують розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю

У Верховній Раді пропонують розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю

Проєкт відповідної заяви зареєстровано у парламенті.

Верховна Рада розгляне можливість оголосити про розірвання усіх дипломатичних відносин із Білоруссю, окрім тих, що стосуються питань біженців і політв’язнів. Проєкт такої постанови, який підготувала група народних депутатів, з’явився на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до цього документу автори проєкту постанови зауважили, що Україна повинна заявити про свою позицію стосовно подій в Білорусі. Зокрема, причинами для розірвання дипломатичних відносин названо недемократичні вибори президента Білорусі у серпні 2020 року, переслідування опозиціонерів та придушення протестів.

Окремо народні депутати нагадали про бойовиків терористичного угруповання “ЛНР”, яким невизнаний білоруський президент Олександр Лукашенко запропонував допитати затриманого опозиційного журналіста Романа Протасевича.

“Заява передбачає невизнання виборів Президента Республіки Білорусь, засудження співпраці з терористичними організаціями ОРДЛО; закликає демократичні країни світу до відновлення, продовження та посилення міжнародного політичного та економічного тиску на Республіку Білорусь”, – йдеться у тексті пояснювальній записці.

Також у заяві міститься заклик до запровадження персональних санкцій щодо білоруських високопосадовців, причетних до спотворення результатів виборів та масових порушень прав і свобод людини.

Документ передано на розгляд парламентському комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Нагадаємо, що Україна слідом за Євросоюзом розмірковує про введення санкцій проти Білорусі.

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