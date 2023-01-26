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У Верховній Раді розповіли, чи відряджали Тищенка до Таїланду

У Верховній Раді розповіли, чи відряджали Тищенка до Таїланду

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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2426
Час на прочитання
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У Верховній Раді розповіли, чи відряджали Тищенка до Таїланду

Микола Тищенко / Фото ілюстративне

Голова ВР не підписував розпорядження на відрядження.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не відряджав за кордон народного депутата Миколу Тищенка, який оскандалився поїздкою до Таїланду.

Про це він 26 січня написав на своїй сторінці в Facebook.

Стефанчук підкреслив, що не підписував розпорядження на відрядження.

"Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував", - зазначив Стефанчук.

Скриншот / ©
Скриншот

Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що нардеп Микола Тищенко під час повномасштабної війни в Україні вирушив до Таїланду. Там у нього запланована зустріч в чотиризірковому готелі з "українською громадою". Згодом Тищенка виключили з партії "Слуга народу".

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