У Верховній Раді розповіли, чи відряджали Тищенка до Таїланду

Голова ВР не підписував розпорядження на відрядження.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не відряджав за кордон народного депутата Миколу Тищенка, який оскандалився поїздкою до Таїланду.

Про це він 26 січня написав на своїй сторінці в Facebook.

Стефанчук підкреслив, що не підписував розпорядження на відрядження.

"Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав. Відповідно, і розпорядження на відрядження до Таїланду я, як Голова Верховної Ради України, не підписував", - зазначив Стефанчук.

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Нагадаємо, 26 січня стало відомо, що нардеп Микола Тищенко під час повномасштабної війни в Україні вирушив до Таїланду. Там у нього запланована зустріч в чотиризірковому готелі з "українською громадою". Згодом Тищенка виключили з партії "Слуга народу".

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