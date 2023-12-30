У Верховній Раді розповіли, чому Зеленський особисто не представив законопроєкт про мобілізацію

У партії "Слуга народу" не вважають, що президент Володимир Зеленський обовʼязково мав представляти законопроєкт про мобілізацію.

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Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, інформує Радіо Свобода.

На питання, чому такий важливий законопроєкт не представив сам президент як верховний головнокомандувач, Корнієнко відповів: "А чому це має представляти президент? Президент може вибирати, що йому представляти, що йому не представляти, по-перше. По-друге, у нас по закону, здається, про регламенти, я не пам'ятаю, обов'язково тільки президент вносить дуже невелику кількість законопроєктів. Тобто він обов'язково вносить ратифікації і укази на затвердження".

Журналістка зазначила, що в країні йде війна, а Зеленський є верховним головнокомандувачем, тому він мав би вносити подібний законопроєкт та комунікувати щодо нього.

"Дивіться, це позиція, я її читав у фейсбуці однієї політичної сили", - заявив Корнієнко.

Журналістка зазначила, що це позиція багатьох людей в Україні.

"Ні, я не впевнений, що багатьох… Ну, багатьох чи ні, це може сказати якесь опитування. Репрезентативно. Я бачив, що це більш політична позиція. Я думаю, що законопроєкт вніс уряд, тому що це продукт військових, Міноборони разом і це – уряд. Міноборони – це частина уряду", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський висловився, як він до цього ставиться, в той же день чітко дав зрозуміти, що він за те, щоб цей законопроєкт був гарно пропрацьований в комітеті, допрацьований з тим, щоб дискусії були результативно проведені.

"Але якщо військовим це треба, то це звичайно для обороноздатності в цей момент нам всім має бути треба. Але я думаю, це не треба пояснювати навіть. Це очевидно", - сказав Корнієнко.

В свою чергу журналістка зазначила, що є така думка, такі припущення, що Володимир Зеленський спеціально не вийшов представити цей законопроєкт, тому що це дуже непопулярний законопроєкт, хоч і дуже потрібний. Але якби він вийшов, то це би дуже сильно вдарило по його політичних рейтингах. І тому він утримався і на авансцену, так би мовити, вийшов Валерій Залужний. Чи це правда?

"Ми за два роки багато чули різного про рейтинг президента. А потім опитування показують, що він все одно має 70% довіри. Я думаю, що тут одна з відповідей на ваше питання, що президент може не боятися непопулярних речей. Він, до речі, на пресконференції сказав достатньо непопулярних речей, як на мене. І я думаю, що під час війни верховний головнокомандувач і головний дипломат країни мають робити те, що робить президент 100%. Все робить для перемоги і в військовій частині, і в міжнародній, дипломатичній. Тут важко дорікнути. Ці обсяги допомоги і ті рішення, які є", - відповів Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт пояснив, чому продовження мобілізації важливо для підтримки Заходом України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Мережі пишуть про посилення на кордоні контролю за виїздом чоловіків.

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