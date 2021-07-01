У Верховній Раді журналістка напала на нардепа Потураєва

Вона била його кулаками і жіночою сумочкою.

На народного депутата "Слуги народу" Микиту Потураєву під час пресбрифінгу напала жінка, яка прийшла на захід в якості журналіста.

Відео інциденту зафіксували всі присутні видання.

Як написала журналістка Тетяна Ніколаєнко в Facebook, через напад навіть довелося вимкнути трансляцію офіційного телеканалу ВР. "Тільки що якась дама побилась на преспойнті з Микитою Потураєвим, трансляцію вимкнули", - написала вона.

Відео побиття, де доволі відома активістка-журналістка Ірма Кратна падає на депутата спершу кулаками, а потім і взагалі замахується на нього сумочкою, поширюють в соцмережах. "Я думаю, ви всі стали свідками, що це дуже вдалий прояв журналістської діяльності", - заявив після інциденту Потураєв.

Після нападу жінку терміново вивели охоронці. Проте її вчинок не залишився без уваги, її обступили журналісти, щоб дізнатись причину агресі. Та запевняє, що представляє інтереси громадян, які виступають проти земельної реформ.

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