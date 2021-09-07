Вища рада правосуддя звільнила шістьох суддів, зокрема ВС: список

За 2021 рік за загальними обставинами звільнено 118 суддів, за особливими обставинами - 7.

Вища рада правосуддя відправила у відставку низку суддів, серед яких — суддя Верховного Суду Микола Гусак. Вони подали відповідні заяви, які ВРП розглянула на засіданні 7 вересня.

Про це йдеться сайті Вищої ради правосуддя.

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Так, заяви про відставку подали шість суддів. З посад пішли:

Ганна Білик – пані суддя Броварського міськрайонного суду Київської області;

Оксана Линник – пані суддя Тростянецького районного суду Сумської області;

Галина Лабань – пані суддя Хмельницького окружного адміністративного суду;

Микола Гусак – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду;

Світлана Савкова – пані суддя Донецького апеляційного суду;

Онуфрій Колотило – суддя Чернівецького апеляційного суду.

Таким чином, від початку 2021 року за загальними обставинами звільнено 118 суддів: 116 – у зв’язку з поданням заяв про відставку, 2 – у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням. За особливими обставинами звільнено 7 суддів.

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