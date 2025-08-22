Українцям до 22 років можуть дозволити виїзд за кордон: у Раді зареєстровано законопроєкт

У Верховній Раді можуть внести зміни до законопроєкту про виїзд за кордон чоловіків до 22 років / © ТСН.ua

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує внести зміни до закону щодо тимчасового обмеження виїзду з України для призовників та військовозобов’язаних.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Законопроєкт передбачає, що виїзд буде дозволено лише громадянам віком до 22 років, і для них не буде жодних інших обмежень. Як розповів ініціатор змін до законопроєкту нардеп Федір Веніславський, варто лише оновити свої військово-облікові документи.

«До 22 років чоловіки можуть виїхати. Зараз ще йдуть дискусії чи 22 чи 23, думаю це питання вирішиться під час розгляду цього законопроєкту у другому читанні», — каже нардеп.

Також додав, якщо людина впродовж двох років за віком може бути немобілізовано, то зможе спокійно виїжджати закордон чи повертатися до України без обмежень. Наразі цей законопроєкт планують винести на голосування в першому читанні вже у вересні.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, у Верховній Раді не планували вносити зміни у цей законопроєкт:

«Спочатку Зеленський каже, що треба дозволити. Потім дає обіцянки премʼєрка Свириденко, ніби працюємо, все буде. Буквально сьогодні зранку вона, відповідаючи на моє питання, заявила, що ніяких змін у закон не потрібно і Уряд ВЖЕ працює над постановою. І взагалі йдуть якісь ДИСКУСІЇ з військовими. І тут грім серед ясного неба — від групи депутатів подається законопроєкт про виїзд 18-22-річних. А далі слідують коментарі від них, що будуть розглядати законопроєкт в вересні. Що взагалі відбувається?», — написав народний депутат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років.

Як розповіли джерела видання в Офісі президента, рішення має дати можливість виїзду з країни для всіх чоловіків до 22 років без додаткових обмежень — вони запевняють, що «не йдеться лише про студентів».

Тому до кінця тижня Кабінет міністрів може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам від 18 до 22 років.

На думку аналітиків, таке рішення президента Зеленського з однієї сторони можна вітати як позитине, з іншої воно несе додаткові ризики для нашої держави.