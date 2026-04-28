У Верховній Раді з’явилася нова нардепка: що про неї відомо

Новою депутаткою ВР стала Олена Київець / © Associated Press

Сьогодні у Верховній Раді України з’явилася нова народна депутатка. Вона склала присягу народного депутата. Поповнення відбулося у фракції «Слуга народу». Нову депутатку Верховної Ради звати Олена Київець.

Про це стало відомо під час пленарного засідання Верховної Ради.

На пленарному засіданні парламенту Олена Київець прийняла присягу та офіційно стала новою депутаткою Верховної Ради України. Вона буде депутаткою від фракції «Слуга народу».

Центральна виборча комісія визнала Олену Київець обраною депутаткою замість Дар’ї Володіної, яка склала свої повноваження достроково. Це відбулося 21 квітня.

Про Олену Київець відомо, що вона професорка кафедри міжнародного і європейського права Київського економічного університету ім. Вадима Гетьмана. Народилася 1 листопада 1977 року в Києві. Закінчила Національну академію внутрішніх справ.

У період з 2009 до 2012 року працювала завідувачкою відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України.

Після цього до 2020 року була на посаді професорки кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України. З 2020 року стала професоркою кафедри міжнародного та європейського права Київського економічного університету ім. В. Гетьмана.

Фото: скриншот з трансляції Верховної Ради

Балотувалася у 2019 році до Верховної Ради від партії «Слуга народу» під №161 як безпартійна. Пізніше була помічницею народного депутата Олега Кулініча.

Під час виступу з трибуни парламенту Олена Київець зачитала присягу:

«Присягаю на вірність Україні (…) виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників».

Нагадаємо, раніше депутати Верховної Ради прийняли за основу законопроєкт про оподаткування онлайн-сервісів. За законопроєктом, якщо дохід від продажу товарів через платформи за рік не перевищуватиме еквівалент 2000 євро, його не оподатковуватимуть.

Ініціатива є частиною зобов’язань України перед МВФ.

