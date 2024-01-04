У відомої української співачки сталося горе в родині

Відома українська співачка Марія Бурмака повідомила про горе у її родині.

На сторінці у Facebook артистка зізналася, що її рідний молодший брат Святослав Бурмака помер сьогодні вночі, 4 січня, від серцевого нападу. Чоловік був учасником бойових дій, служив в 43-й Окремій Артилерійській Бригаді імені гетьмана Тараса Трясила:

"Був поранений і контужений, лікувався в військовому госпіталі. У квітні був комісований за станом здоров'я. Не витримувала його психіка. Не витримало врешті і серце. Нема таких слів, щоб описати як боляче нашій сім'ї. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава. Про час і місце поховання я напишу пізніше", - розповіла про брата Марія Бурмака.

Брат Марії Бурмаки / Фото: facebook.com/maria.burmaka

Шанувальники і друзі Бурмаки висловили родині артистки щирі співчуття:

Царство небесне і вічна пам'ять герою. Прийміть мої співчуття

Яка сумна новина! Знала його. Прекрасна людина. Царство небесне! Світла пам'ять! Герої не вмирають!

Вічна шана вашому брату, Маріє, й царство небесне

Зазначимо, що Святослав Бурмака був єдиним рідним братом Марії Бурмаки. Висловлюємо співчуття виконавиці та її родині.

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