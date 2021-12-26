У відповідь на відверту сукню супутниці чиновника з Міносвіти у Львові, Мережа вибухнула мемами

У відповідь на відверту сукню супутниці чиновника з Міносвіти у Львові, Мережа вибухнула мемами

Користувачі заходилися створювати меми.

У Львові після візиту заступника міністра освіти й науки зчинився скандал у Мережі через сукню його супутниці, яка явно була не для офіційних заходів.

Це стало приводом для створення мемів.

Соцмережі розбурхала чорна сукня 27-річної юристки Христини Тишкун з напів оголеними грудьми у компанії чоловіків у ділових костюмах. Відверте декольте молодої жінки спровокувало появу мемів.

Відомий блогер зі Львова навіть створив новий логотип Міністерства освіти і науки України.

Нагадаємо, що таємничою супутницею заступника міністра освіти й науки у Львові виявилася колишня львівянка, а нині мешканка столиці Христина Тишкун. Їй 27 років, за освітою вона юристка. Жінка сама виклала світлину з приймання у міськраді Львова на своїй сторінці в інстаграм, але після хвилі критики, вона змушена була свою сторінку закрити.

"А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно", - написала вона до закриття сторінки у коментарях під світлиною.

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