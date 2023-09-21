У відповідального за закупівлі посадовця Міноборони провели обшуки — ЗМІ

Махінатори начебто провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України.

У четвер, 21 вересня, у Хмельницькій області працівники Нацполіції та СБУ провели обшуки у посадовця Міноборони, який організував "бізнес" на закупівлях для військових і, як вважає слідство, привласнював бюджетні кошти.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За інформацією неназваного джерела УП, начальник управління продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики ЗСУ полковник Олександр Козловський разом зі своєю дружиною та її батьками провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України.

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Для цього вони начебто створили кілька підприємств, через які постачали продукти харчування для військових за завищеними цінами. Різницю у вартості продуктів, як повідомляє джерело, махінатори привласнили.

На опублікованому УП фото видно розкладені на підлозі квартири купюри — долари та гривні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, обшуки цього дня правоохоронці також провели в робочому кабінеті полковника Козловського в командуванні Сил логістики ЗСУ Міноборони.

Нагадаємо, в липні цього року стало відомо, що Міноборони закуповувало олію соняшника по 111 гривень за кілограм.

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