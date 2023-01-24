У відставку подав ще один заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря

Заступник міністра розвитку громад та територій України Івана Лукеря подав у відставку на тлі корупційного скандалу із його колегою Василем Лозинським.

В Україні триває марафон звільнень. Цього разу у відставку подав заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря.

Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

Лукеря зауважив, що рішення про звільнення він ухвалив ще на початку цього року, однак через політичні та бюрократичні обставини юридичне оформлення співпало з тижнем "великих звільнень".

Слід зазначити, що відставка Лукері відбулася на тлі корупційного скандалу із його колегою Василем Лозинським.

Так, 21 січня Національне антикорупційне бюро затримало першого заступника міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського просто під час отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів США.

Після з'ясування усіх обставин корупційної оборудки, Лозинського звільнили з посади.

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