У "Вікні життя" одеського пологового будинку залишили немовля: з’явилися подробиці

Подальшу долю малюка вирішуватимуть соцпрацівники.

15 лютого у "Вікні життя" одеського пологового будинку залишили дитину. Працівники пологового будинку №5 на вулиці Маршала Говорова, 28 відреагували на сигналізацію. Вони знайшли у спеціальному боксі новонародженого хлопчика. Його перевдягли та передали медикам.

Про це пише місцеве видання “УСИ”.

Немовля перебуває у задовільному стані та важить 3 250 грамів. Разом з хлопчиком залишили дитячі речі та записку. У ній йшлося про те, що маля народилося 15 січня 2022 року. Факт щодо його народження не зареєстрований. Також анонімно вказали й час останнього годування дитини - о 20:00.

Згодом дитину передали на огляд педіатрам, які встановили, що хлопчик здоровий. Медики зазначили, що малюк доглянутий. Ніяких гематом та попрілостей на тілі дитини немає. Швидше за все, дитина народилася у пологовому будинку. Подальшу долю малюка вирішуватимуть соцпрацівники. Наразі немовля перебуває у дитячій міській лікарні.

Новини України: "вікно життя" - у пологовому будинку Одеси залишили новонароджену дівчинку

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На Закарпатті жінка зателефонувала до "швидкої" і повідомила, що знайшла новонароджену дитину в смітнику. Медики та поліція, що прибули на виклик, помітили, що жінка нервується, а в свідченнях плутається. Зрештою, зізналась - історію вигадала, аби приховати вагітність 16-річної доньки, бо боялася осуду сусідів.