Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Вільнянську поховали немовля, яке стало жертвою російською ракетного удару

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
134
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Вільнянську поховали немовля, яке стало жертвою російською ракетного удару

Фото: pixabay.com

У Вільнянську, що у Запорізькій області, попрощалися з хлопчиком, якому було лише два дні від народження.

Немовля загинуло внаслідок влучання російської ракети в пологове відділення місцевої лікарні. Мати маленької дитини залишилася живою.

Про це інформує місцеве видання ПІК у повідомленні у Telegram-каналі.

"У Вільнянську поховали дводенне немовля, якого росіяни вбили ракетою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 листопада російські окупанти продовжили обстріли. Вони обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні на Запоріжжі. Саме тоді загинуло немовля, яке прожило лише два дні. 

Пізніше ЗСУ помстились російським окупантам за вбивство немовляти на Запоріжжі. Сили оборони знищили установку С-300, якою росіяни обстріляли пологовий будинок.

Також рніше повідомлялося, що окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Ракети влучили поруч із лікарнею. На щастя, люди не постраждали, але будівля зазнала пошкоджень.

Читайте також:

Подробиці обстрілу пологового, де росіяни вбили дводенне немовля

Подробиці обстрілу пологового, де росіяни вбили дводенне немовля

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
134
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація