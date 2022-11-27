У Вільнянську поховали немовля, яке стало жертвою російською ракетного удару

У Вільнянську, що у Запорізькій області, попрощалися з хлопчиком, якому було лише два дні від народження.

Немовля загинуло внаслідок влучання російської ракети в пологове відділення місцевої лікарні. Мати маленької дитини залишилася живою.

Про це інформує місцеве видання ПІК у повідомленні у Telegram-каналі.

"У Вільнянську поховали дводенне немовля, якого росіяни вбили ракетою", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у ніч проти 23 листопада російські окупанти продовжили обстріли. Вони обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні на Запоріжжі. Саме тоді загинуло немовля, яке прожило лише два дні.

Пізніше ЗСУ помстились російським окупантам за вбивство немовляти на Запоріжжі. Сили оборони знищили установку С-300, якою росіяни обстріляли пологовий будинок.

Також рніше повідомлялося, що окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Ракети влучили поруч із лікарнею. На щастя, люди не постраждали, але будівля зазнала пошкоджень.

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