У Вінницькій області пролунав вибух: є загиблі та поранений

Загинули троє чоловіків, відомо про одного пораненого.
У вівторок, 31 грудня, близько 12:00, у селищі Крижопіль Тульчинського району стався вибух.
Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області.
За попередніми даними, колишній працівник одного з місцевих підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого стався вибух, внаслідок якого обидва чоловіки загинули на місці.
О 13:30 повідомлено про ще одну жертву — чоловік помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий отримав серйозні травми і був госпіталізований.
"На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти. Обставини встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі затримали підозрюваного у вчиненні теракту у центрі міста.
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