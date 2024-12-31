У Вінницькій області пролунав вибух: є загиблі та поранений

Загинули троє чоловіків, відомо про одного пораненого.

У вівторок, 31 грудня, близько 12:00, у селищі Крижопіль Тульчинського району стався вибух.

Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області.

За попередніми даними, колишній працівник одного з місцевих підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого стався вибух, внаслідок якого обидва чоловіки загинули на місці.

О 13:30 повідомлено про ще одну жертву — чоловік помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий отримав серйозні травми і був госпіталізований.

"На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти. Обставини встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали підозрюваного у вчиненні теракту у центрі міста.

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