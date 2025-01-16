У Вінниці 22-річний водій елітного Mercedes зухвало збив двох дівчат на "зебрі" (відео 18+)

22-річний водій буквально вилетів між бусом, що рухався попереду, і маршруткою, що рухалася сусідньою смугою, "підрізавши" останню.

У Вінниці 22-річний водій елітного позашляховика Mercedes збив двох 19-річних дівчат, які йшли по нерегульованому пішохідному переходу.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

На кадрах видно, як дівчата йдуть пішохідним переходом. Вони пропустили автобус, далі подивилися в інший бік, чи не їде машина, переконалися, що можна йти і попрямували "зеброю". Їх пропускають бус та маршрутка, проте в останній момент між цими двома авто перед самою маршруткою влітає "Мерседес". Дівчата моторошно відлетіли на декілька метрів асфальтом.

Моторошне відео інциденту. Увага 18+!

У Вінниці 22-річний водій позашляховика збив двох дівчат на "зебрі"

Судячи з відео, молодий водій елітного авто "шашкував" на дорозі. Суть полягає в тому, щоб на швидкості маневрувати в потоці машин, підрізаючи та обганяючи інших водіїв. Проте поки що це лише припущення у соцмережах. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

За інформацією поліцією Вінницької області, 19-річні потерпілі з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні.

Водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат, затримано.

Фото: Національна поліція Вінницької області

Місце ДТП і елітний Mercedes на місці події

"До обрання запобіжного заходу 22-річний водій перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі", – запевнили правоохоронці.

Тим часом, у Мережі опублікали ймовірне фото водія.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині неповнолітній водій збив двох підлітків.

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