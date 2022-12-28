У Вінниці автомобіль наїхав на двох дітей на пішохідному переході – вони у лікарні

У Вінниці ввечері, 27 грудня, двох дітей 13 та 14 років госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні внаслідок наїзду позашляховика.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

Як зазначає поліція, дорожньо-транспортна пригода сталась на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Келецька близько 17 години. Водій автомобіля Lexus, 40-річний житель Вінницького району, допустив наїзд на двох дітей, які переходили дорогу.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

Нагадаємо, на Вінниччині 24 грудня сталася смертельна аварія, в якій загинули мама з донькою, ще восьмеро людей зазнали травм.

А у Харкові в ДТП загинули чоловік та жінка – поліція розшукує свідків.

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