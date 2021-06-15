У Вінниці чоловік напав на кредитну спілку і погрожував працівниці ножем

Жінка встигла натиснути на тривожну кнопку.

У Вінниці 62-річний чоловік намагався пограбувати кредитну спілку. Він зайшов у приміщення з ножем і почав погрожувати працівниці.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Вінницької області.

Подія сталася учора, 14 червня, у Вінниці. До поліції звернулася 28-річна працівниця кредитної спільки і повідомила, що до приміщення зайшов незнайомий чоловік і, погрожуючи ножем, став вимагати віддати йому кошти. Дівчина встигла натиснути на тривожну кнопку, і чоловік, злякавшись, залишив приміщення.

Правоохоронці проаналізували відео із камер спостереження у приміщенні Спілки та системи вуличного відеоспостереження "Безпечне місто", встановили особу чоловіка, причетного до злочину. Ним виявився 62-річний раніше судимий житель Тиврова. Його затримали за місцем мешкання.

Під час огляду приміщення поліцейські вилучили ніж та одяг, у якому чоловік перебував під час вчинення розбійного нападу.

"Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 КК України (розбій). Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що у Києві двоє чоловіків заманили іноземця до свого авто, вивезли до лісу, а після під погрозою пістолета заволоділи його годинником, прикрасами та грішми.

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