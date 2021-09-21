У Вінниці чоловік поранив з пістолета дружину, а сам застрелився 

Трагедія сталася вдома, коли подружжя повернулося з відпочинку.
У Вінниці жінка повідомила поліції про самогубство 45-річного чоловіка. За її словами, під час конфлікту чоловік з пістолета вистрілив їй у руку, після чого вистрелив собі в голову.
Про це повідомили у поліції.
За попередньою інформацією слідства, конфлікт між чоловіком та його дружиною виник вдома, коли вони повернулись з озера, де відпочивали з дітьми та друзями.
34-річна жінка з пораненням руки доправлена до лікарні. Травматична зброя вилучена.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1. ст.115 ККУ (умисне вбивство) з відміткою "самогубство".
Нагадаємо, раніше в урочищі Брескул біля села Луги Рахівського району Закарпатської області знайшли мертвим чоловіка. Ймовірно він вчинив самогубство.