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У Вінниці чоловік поранив з пістолета дружину, а сам застрелився 

У Вінниці чоловік поранив з пістолета дружину, а сам застрелився 

Національна поліція Вінницької області

Трагедія сталася вдома, коли подружжя повернулося з відпочинку.

У Вінниці жінка повідомила поліції про самогубство 45-річного чоловіка. За її словами, під час конфлікту чоловік з пістолета вистрілив їй у руку, після чого вистрелив собі в голову.  

Про це повідомили у поліції.

За попередньою інформацією слідства, конфлікт між чоловіком та його дружиною виник вдома, коли вони повернулись з озера, де відпочивали з дітьми та друзями. 

34-річна жінка з пораненням руки доправлена до лікарні.  Травматична зброя вилучена.

Слідством розпочато кримінальне  провадження за ч. 1. ст.115 ККУ (умисне вбивство) з відміткою "самогубство".   

Нагадаємо, раніше в урочищі Брескул біля села Луги Рахівського району Закарпатської області знайшли мертвим чоловіка. Ймовірно він вчинив самогубство. 

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