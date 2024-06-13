У Вінниці чоловік розстріляв з пістолета свою дружину та поранив її подругу: його тіло знайшли на березі річки (фото)

Про інцидент в поліцію повідомили медики, яким вранці 13 червня зателефонувала поранена дівчина.
У спальному районі міста Вінниці 23-річний чоловік під час сварки з 18-річною дружиною схопився за пістолет і почав стріляти у неї та її 19-річну подругу, яка також була у квартирі. Після цього він покинув місце злочину.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби управління поліції у Вінницькій області.
Про інцидент в поліцію повідомили медики, яким вранці 13 червня зателефонувала поранена дівчина.
Лікарі, прибувши на місце виклику, не змогли потрапити до квартири. Поліцейським довелося пробиратися до помешкання на третьому поверсі через вікно.
У квартирі правоохоронці і медики виявили поранену 19-річну жінку, яку у важкому стані госпіталізували, та тіло ще однієї жертви — 18-річної дружини стрільця.
Згодом тіло убивці виявили оперативники карного розшуку на березі річки Південний Буг. У безлюдній прибережній зоні обласного центру він вистрелив собі в голову.
Знаряддя злочину – пістолет, гільзи та інші речові докази – вилучені.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ. Усі обставини кримінального правопорушення та мотиви його скоєння встановлюються, тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше під час конфлікту на зупинці громадського транспорту в одному із сіл Любашівської громади на Одещині 15-річний місцевий підліток отримав смертельні удари ножем. Його товариш і ровесник був поранений у ногу.
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