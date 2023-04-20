У Вінниці двоє дітей замкнулися у квартирі: трирічна дівчинка випала з шостого поверху

Напередодні, 19 квітня, у Вінниці трирічна дитина випала з шостого поверху. Дівчинка разом із дворічною сестрою замкнулися у квартирі. Постраждала перебуває у реанімації під наглядом лікарів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Наголошується, що до рятувальників звернувся батько дівчаток і повідомив, що діти закрилися в квартирі зсередини. Під час аварійного зламу дверей старша дитина випала з вікна. Молодша дитина залишалася замкнута в іншій кімнаті, яку теж довелося зламувати.

Речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська повідомила у коментарі "УП", що дівчинка сперлася руками на москітну сітку, а потім випала з вікна.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про злісне невиконання батьківських обов’язків. Батькам може загрожувати від двох до п’яти років обмеження або позбавлення волі. Якщо стан дитини стабілізується, на них накладуть штраф.

Як повідомлялося, у Полтавській області під час пожежі загинула 2-річна дитина. Сталося це в одному із сіл Лубенського району. Причину смерті мають з'ясувати під час судмедекспертизи.

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