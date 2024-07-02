У Вінниці хлопчик, який дивом вижив після удару РФ, вперше за 2 роки прийшов на місце загибелі мами (фото)

Маленький вінничанин Роман Олексів, який в липні 2022 року став жертвою російського ракетного обстрілу, вперше за 2 роки прийшов на місце загибелі мами.

Про це передає медіаспільнота "Меморіал: вбиті росією".

"Сьогодні для нас був дуже особливий і одночасно непростий емоційно день, якого Роман чекав два роки і до якого ми поступово готувалися і йшли. Ми приїхали в нашу рідну Вінницю і це перший приїзд Романа після тих страшних подій 14 липня 2022 року. Звичайно, Роман хотів побувати там, де він останній раз був з мамою і де це все сталося. Хоча багато всього вже змінилося, але в пам’яті Романа це місце і цей день залишився в найдрібніших деталях" – розповів тато хлопчика Ярослав.

Також Роман з татом відвідав Вінницьку обласну дитячу лікарню, де перебував у перші дні після обстрілу. Ще побачився з друзями-рятувальниками та з улюбленим собакою Ларсом.

Ромчик з улюбленим собакою Ларсом / Фото Facebook Ярослав Олексів

Зазначається, що його мама Галина Олексів була музиканткою. Навчалася у Вінницькій дитячій музичній школі №2. Після цього закінчила Вінницький коледж культури і мистецтв імені Леонтовича. З чоловіком та сином жила у Львові, а на Вінниччину приїжджала в гості до батьків.

Нагадаємо, що вінничанин Роман Олексів в липні 2022 року, якому на той час було 8 років, став жертвою російського ракетного обстрілу — хлопчик втратив маму та отримав 45% опіків поверхні тіла. Крім того, у Ромчика була черепно-мозкова травма, відкритий перелом плеча та постраждали внутрішні органи. Хлопчик лікувався в Україні і за кордоном, а зараз носить спеціальну маску для обличчя для зменшення виникнення рубців на місцях опіків.

У грудні 2023 року Роман Олексів зустрівся з Папою Римським.

Фото: Credo

Нагадаємо, що внаслідок російського удару по Вінниці 14 липня 2022 року загинули 29 людей, серед них троє дітей.