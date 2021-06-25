У Вінниці кранівник пошкодив ЛЕП: загинув чоловік, а частина міста залишилась без води та електрики

Будівельні роботи проводилися на Житомирському шосе.

У Вінниці під час робіт на окружній дорозі стався нещасний випадок. Кранівник не розрахував габарити і стрілою пошкодив лінію електропередач. Дріт упав на одного з робітників. Чоловіка вдарило струмом, він помер на місці.

Про це поінформувало місцеве видання Vежа.

Зазначається, що подія трапилася в п'ятницю, 25 червня, приблизно, о 12 годині.

За словами речниці Нацполіції області Анни Олійник, будівельні роботи проводилися на Житомирському шосе.

В результаті, кілька районів залишилися без електрики. У пресцентрі "Вінницяобленерго" повідомили, що з ладу вийшли три підстанції. Електрики не було приблизно годину і в "Вінницяоблводоканалі", тому у всьому місті було відсутнє водопостачання.

Раніше під час падіння будівельного крана у Чернівцях одна людина зазнала травм. 55-річний чоловік сидів в кабіні.

А у Сумах на будівництві багатоповерхівки стріла крана вбила чоловіка.

Стріла крана вбила чоловіка на будівництві багатоповерхівки у Сумах

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