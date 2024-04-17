У Вінниці мати намагалася втопити 8-річного сина: дитину дивом врятував курсант

Майбутній оперативник — курсант Артем Макаров випадково опинився поруч і врятував дитину.
У Вінниці мати намагалася втопити свого 8-річного сина. Хлопчика врятував курсант.
Про це передає поліція Вінницької області.
Інцидент трапився 15 квітня на набережній у Вінниці. Курсант почув дитячий крик та побачив, як жінка штовхає хлопчика в річку, а потім, занурившись разом із ним, намагається втопити дитину.
Курсант не розгубився, миттєво стрибнув у річку та витяг дитину на берег.
На місце події прибув екіпаж поліції та швидка. Хлопчик з повним переохолодженням був госпіталізований. Його 40-річна мати затримана.
Їй повідомили підозру про злочин – замах на вбивство малолітнього. За скоєне жінці загрожує покарання до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.
"Загрози життю хлопчика немає. З ним все добре, його провідує батько. Про інцидент повідомлено службу в справах дітей. Надалі будуть прийматися рішення про повернення дитини у сім'ю та подальшу психологічну допомогу", – розповіла "Суспільному" начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції у Вінницькій області Інна Михайловська.
У Міському центрі соціальних служб повідомили, що на обліку сім'я не перебувала. У родині є ще одна дитина, яка навчається у 7 класі.
У виданні додали, що Вінницький міський суд 17 квітня обрав підозрюваній жінці запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку підозрюваної.
Нагадаємо, що на Рівненщині мати втопила двох своїх малолітніх синів у кар'єрі. Слідчі визнали її неосудною.
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