У Вінниці мати намагалася втопити 8-річного сина: дитину дивом врятував курсант

Майбутній оперативник — курсант Артем Макаров випадково опинився поруч і врятував дитину.

У Вінниці мати намагалася втопити свого 8-річного сина. Хлопчика врятував курсант.

Про це передає поліція Вінницької області.

Інцидент трапився 15 квітня на набережній у Вінниці. Курсант почув дитячий крик та побачив, як жінка штовхає хлопчика в річку, а потім, занурившись разом із ним, намагається втопити дитину.

Курсант не розгубився, миттєво стрибнув у річку та витяг дитину на берег.

Курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров врятував 8-річного хлопчика

На місце події прибув екіпаж поліції та швидка. Хлопчик з повним переохолодженням був госпіталізований. Його 40-річна мати затримана.

Їй повідомили підозру про злочин – замах на вбивство малолітнього. За скоєне жінці загрожує покарання до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

У Вінниці жінка намагалася втопити свого 8-річного сина

"Загрози життю хлопчика немає. З ним все добре, його провідує батько. Про інцидент повідомлено службу в справах дітей. Надалі будуть прийматися рішення про повернення дитини у сім'ю та подальшу психологічну допомогу", – розповіла "Суспільному" начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції у Вінницькій області Інна Михайловська.

У Міському центрі соціальних служб повідомили, що на обліку сім'я не перебувала. У родині є ще одна дитина, яка навчається у 7 класі.

У виданні додали, що Вінницький міський суд 17 квітня обрав підозрюваній жінці запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку підозрюваної.

Нагадаємо, що на Рівненщині мати втопила двох своїх малолітніх синів у кар'єрі. Слідчі визнали її неосудною.

Читайте також: