У Вінниці на водоймі замерзають лебеді: місцеві жителі просять врятувати птахів

На водоймі перебувають 7 лебедів - 4 дорослих та 3 пташенят.
У Вінниці на водоймі місцевої ГЕС замерзають 7 лебедів. Місцеві жителі просять врятувати птахів.
Про це у Facebook повідомила місцева жителька Оксана П.
За її словами, на водоймі перебувають 7 лебедів - 4 дорослих та 3 пташенят. Жінка зазначила, що вона вже телефонувала до поліції, проте там їй відмовились допомогти.
"У Вінниці на ГЕС замерзають лебеді, я зверталась до поліції, там відмовили. Тепер я уже не знаю, куди звертатись", - написала місцева жителька, опублікувавши фото птахів.
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