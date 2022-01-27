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У Вінниці на водоймі замерзають лебеді: місцеві жителі просять врятувати птахів

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У Вінниці на водоймі замерзають лебеді: місцеві жителі просять врятувати птахів

Фото: Оксана П., Facebook

На водоймі перебувають 7 лебедів - 4 дорослих та 3 пташенят.

У Вінниці на водоймі місцевої ГЕС замерзають 7 лебедів. Місцеві жителі просять врятувати птахів. 

Про це у Facebook повідомила місцева жителька Оксана П. 

За її словами, на водоймі перебувають 7 лебедів - 4 дорослих та 3 пташенят. Жінка зазначила, що вона вже телефонувала до поліції, проте там їй відмовились допомогти. 

"У Вінниці на ГЕС замерзають лебеді, я зверталась до поліції, там відмовили. Тепер я уже не знаю, куди звертатись", - написала місцева жителька, опублікувавши фото птахів. 

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