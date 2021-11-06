У Вінниці п’яний росіянин зняв з флагштоку прапор України

У Вінниці п’яний росіянин зняв з флагштоку прапор України

Затриманий пояснив поліції свій вчинок.

У Вінниці 35-річний росіянин у стані алкогольного сп’яніння виліз на будівлю ТРЦ та зняв звідти прапор України.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

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Чоловіка побачили охоронники торгового центру, тож зловмисник почав тікати, викинувши стяг в кущі.

Як зазначив начальник Вінницького районного управління поліції Віталій Курчик, 35-річний зловмисник, який виявився громадянином Росії, перебував у стані сп’яніння.

Сам росіянин пояснив, що до України приїхав провідати родичів, а такі дії вчинив через спір із знайомим.

За цим фактом слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Таке правопорушення карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, у Кам'янському Дніпропетровської області 15-річна дівчина разом зі своїми друзями в парку підпалила прапор. Все це підлітки знімали на відео. А сама винуватиця інциденту в момент події говорила, що "це не її прапор".

Ролик згодом потрапив в соціальні мережі, де моментально обурив суспільство. Та й обурив настільки, що подією зацікавилися правоохоронці, які відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над державними символами.

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