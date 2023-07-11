У Вінниці підлітки влаштували на кладовищі "фотосесію": що їм за це загрожує

У Вінниці група підлітків прийшла на кладовище та влаштувала “фотосесію” на пам’ятниках.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, група підлітків віком від 14 до 17 років прийшла на одне з міських кладовищ, де влаштувала “фотосесію” - вони фотографувалися біля пам’ятників, навіть повлягалися на могили.

“Правоохоронці одразу зареєстрували подію та розпочали досудове розслідування. Наразі особи правопорушників встановлені. Це місцеві мешканці віком від 14 до 17 років. Із неповнолітніми та їхніми батьками спілкуються ювенальні поліцейські. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (“Наруга над могилою”) КК України. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі”, - наголосили в поліції області.

Їм загрожує до трьох років в'язниці

Нагадаємо, що в Росії застрелили командира підводного човна, який причетний до ракетного удару по Вінниці.

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