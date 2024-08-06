У Вінниці СБУ схопила іноземця, який за наказом ФСБ підпалював авто військових

Служба безпеки України та Національна поліція затримали у Вінниці іноземця, який за завданням ФСБ Росії готував нову серію підпалів автомобілів Сил оборони України.

У Вінниці затримали зловмисника, який прибув з сусідньої країни і мав завдання підпалювати службові автомобілі Збройних сил України. Він шукав транспортні засоби, які раніше були задіяні на фронті, а тепер проходять технічне обслуговування в Вінниці.

Про це повідомляє СБУ.

Російська спецслужба "відрядила" агента до України для виконання ворожого завдання. Після прибуття до Вінниці іноземець оселився у знайомого і самостійно розпочав пошуки військових авто.

Щоб знайти ціль, зловмисник вночі відвідав СТО, де був позашляховик українських захисників. Спочатку він сфотографував автомобіль, щоб погодити його з російським куратором. Після отримання інструкцій від ФСБ, агент придбав дві каністри з бензином і підпалив військовий автомобіль.

Для отримання додаткової "оплати" від окупантів, іноземець знімав процес загоряння на камеру свого телефону. Це відео ФСБ планувала використовувати в інформаційно-психологічних спецопераціях для розхитування ситуації в прикордонному регіоні.

Після цього планувалося продовження серії підпалів на території Вінниці. Однак співробітники СБУ затримали зловмисника по "гарячих слідах". У нього вилучено саморобну запалювальну суміш, мобільні телефони та банківські картки, що підтверджують його співпрацю з російськими спецслужбами.

Наразі слідчі СБУ повідомили іноземцю про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, в Одеській області був затриманий, 26-річний мешканець Ізмаїльського району, який був завербований російською спецслужбою для підпалу адміністративних будівель і службових авто ТЦК, а також релейних шаф залізниці.

Розкрито майже 60 справ підпалів військових автівок! Поліція працює та шукає виконавців

Читайте також: