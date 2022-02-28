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У Вінниці шукають ймовірного диверсанта: в орендованій квартирі знайшли фальшиве посвідчення (фото)

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© Вінницька міська рада
© Вінницька міська рада
© Вінницька міська рада
© Вінницька міська рада
© Вінницька міська рада

"Посвідчення" диверсанта знайшли на орендованій квартирі.

Силовики СБУ розшукують у Вінниці можливого члена ДРГ (Диверсійно-розвідувальної групи), який працює на армію країни-агресора Росії, яка напала на Україну 24 лютого.

Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.

Фальшиве посвідчення було виявлене в орендованій квартирі на вул. Стельмаха. 

"Управління СБУ у Вінницькій області звертається до усіх вінничан з проханням надати будь-яку інформацію про особу, яка зображена на посвідченнях на фото", - кажуть силовики.

Диверсанта наразі розшукують. У СБУ закликають громадян звертатися на "гарячу лінію" за телефоном (0432) 53-13-09 або на "цілодобову варту" 15-60. Силовики кажуть, що будь-яка інформація може допомогти.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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