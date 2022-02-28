У Вінниці шукають ймовірного диверсанта: в орендованій квартирі знайшли фальшиве посвідчення (фото)

У Вінниці шукають ймовірного диверсанта: в орендованій квартирі знайшли фальшиве посвідчення (фото)

"Посвідчення" диверсанта знайшли на орендованій квартирі.

Силовики СБУ розшукують у Вінниці можливого члена ДРГ (Диверсійно-розвідувальної групи), який працює на армію країни-агресора Росії, яка напала на Україну 24 лютого.

Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.

Фальшиве посвідчення було виявлене в орендованій квартирі на вул. Стельмаха.

"Управління СБУ у Вінницькій області звертається до усіх вінничан з проханням надати будь-яку інформацію про особу, яка зображена на посвідченнях на фото", - кажуть силовики.

Диверсанта наразі розшукують. У СБУ закликають громадян звертатися на "гарячу лінію" за телефоном (0432) 53-13-09 або на "цілодобову варту" 15-60. Силовики кажуть, що будь-яка інформація може допомогти.