У Вінниці спалахнула масштабна пожежа: ДСНС повідомила про ситуацію (відео)

Ввечері 9 листопада у Вінниці на вулиці Гонти виникла масштабна пожежа. На місці події працюють ДСНС та спецслужби. Горять складські приміщення, де зберігається ламінат.

Про це повідомили в ДСНС.

"Просто зараз у Вінниці, на вулиці Гонти, бійці ДСНС ліквідовують пожежу в складських приміщеннях, де зберігається ламінат. Площа пожежі — близько тисячі квадратних метрів", — зазначили рятувальники.

За словами надзвичайників, до ліквідації пожежі залучено 40 осіб особового складу та 11 одиниць спецтехніки.

"Надзвичайники роблять усе можливе, аби полум’я не поширилося на поруч розташовані металеві ангари", - додали в ДСНС.

Вогонь вдалося локалізувати о 22:36. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 5 листопада ширилося відео із села Сєдове біля тимчасово окупованого Маріуполя. Там спалахнула масштабна пожежа з вибухами від детонації боєприпасів.

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