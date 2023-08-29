У Вінниці спіймали соратника "народного губернатора" Донеччини: що він накоїв (фото)

Зокрема, зловмисник вербував жителів регіону до лав незаконних збройних формувань та забезпечував контрольно-пропускний режим на блокпосту.

У Вінниці затримали і взяли під варту жителя Костянтинівки, який сприяв діяльності "ДНР" та був соратником "народного губернатора" Донецької області Павла Губарєва.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, навесні 2014 року під час захоплення ворогом окремих територій Донеччини житель Костянтинівки вступив до так званого "славянского полка" та добровільно сприяв діяльності терористичної організації "ДНР".

Чоловік у складі незаконного збройного формування у Костянтинівці забезпечував контрольно-пропускний режим на підконтрольному росіянам блокпосту. Зловмисник перевіряв документи, транспорт, особисті речі громадян.

"Відомо, що у цей час підозрюваний зустрічався з ватажком так званої "днр" та "народним губернатором" Донеччини, який координував вербування людей у проросійські збройні формування", – зазначається в заяві прокуратури.

Затриманий у Вінниці ексбойовик "ДНР" / Фото: Офіс генерального прокурора

Допомагав "ДНР" навіть після деокупації

Після того, як у липні 2014 року ЗСУ звільнили Костянтинівку, зловмисник залишився в регіоні та приховано продовжував свою діяльність на користь "ДНР".

Слідчі з’ясували, що 2015 року чоловік за грошову винагороду проводив пропагандистську роботу серед місцевого населення та вербував до лав терористичної організації. Для цього поплічник бойовиків проводив особисті бесіди, поширював агітаційні листівки та використовував спеціально створені сторінки у російській соцмережі.

Надалі зловмисник переховувався від українських органів правопорядку. Коли ж ексбойовик "ДНР" транзитом перебував у Вінниці, його ідентифікували та затримали правоохоронці.

Затриманому повідомлено про підозру за фактом участі у терористичній організації. Суд взяв підозрюваного під варту, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала на Донеччині російську агентку, яка передавала окупантам дані про дислокацію підрозділів ЗСУ, що беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

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