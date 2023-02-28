У Вінниці сталася смртельна ДТП із мотоциклом і автобусом

У понеділок, 27 лютого, у Вінниці сталася ДТП за участі мотоцикла й автобуса. На двоколісному транспорті чоловік їхав із неповнолітньою дівчиною.

Про це інформує пресслужба поліціїї Вінницької області.

"Попередньо встановлено, що 20-річний водій мотоцикла Kawasaki не обрав безпечної швидкості руху й не врахував дорожньої обстановки та погодних умов, внаслідок чого здійснив зіткнення із пасажирським автобусом "Богдан", який завершував маневр розвороту. На момент аварії у маршрутному таксі пасажирів не було", - йдеться в повідомленні.

У Вінниці сталася ДТП із автобусом і мотоциклом / Фото: Національна поліція Вінницької області

Мотоцикліст загинув від отриманих травм, а 16-річну пасажирку госпіталізовали. Водій автобуса тілесних ушкоджень не отримав.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Раніше ми повідомляли, що в Чернівецькій області 15-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і влетів у дерево. Підліток загинув.