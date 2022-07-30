У Вінниці стався збій в системі сповіщення про повітряну тривогу

У Вінниці стався збій в системі зовнішнього оповіщення.

Фахівці вже з'ясовують причини та працюють над відновленням роботи системи оповіщення про повітряну тривогу.

Про це повідомили у пресслужбі Вінницької міської ради.

У мерії наголошують, що нараз дізнаватися про сигнал тривоги можна через кілька каналів:

радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 ФМ,

додаток "Тривога",

канали Вінницької міської ради в Telegram і Viber.

До слова, інформація про проблеми зі сповіщенням з'явилася зранку у суботу, 30 липня. Тим часом у місті о 09:23 була повітряна тривога. Вона тривала до 09:49.

Як повідомлялося, 14 липня російські військові з підводного човна у Чорному морі запустили крилаті ракети "Калібр" по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Внаслідок атаки загинуло 26 людей. Кілька потерпілих померли у лікарні

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