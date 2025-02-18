На Вінничині священника УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ, засудили до 5 років ув'язнення

На Вінниччині священника УПЦ МП, який виправдовував агресію РФ, засудили до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомили в Калинівському районному суді Вінницької області.

Фігурант справи – настоятель храмів УПЦ Московського патріархату у двох селах Хмільницького району Євгеній К. Він поширював матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Зазначається, що священнослужитель Вінницької єпархії УПЦ МП надіслав у месенджер своїм знайомим відео, які містять, зокрема, глорифікацію так званого "ополченця" із окупованої Луганщини, а російську агресію проти України названо "внутрішнім громадянським конфліктом".

"Я завжди визнавав агресію Росії і не виправдовую вбивство. Усвідомлюю, що був неправим. Коли поширював відео, злого умислу не вбачав і не знав тоді, що мої дії – незаконні", – сказав обвинувачений.

Свою вину він визнав і запевнив, що шкодує про скоєне.

Калинівський районний суд визнав його винним у скоєнні злочинів, передбачених частинами 2 і 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України. Священнику призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Вінницький апеляційний суд залишив у силі рішення щодо ув’язнення священника УПЦ МП.

Як повідомляв Інститут масової інформації, йдеться про Євгена Кошельника. За даними СБУ, він публічно виправдовував збройну агресію РФ та очікував на прихід окупантів на Вінниччину.

"У спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та закликав до підтримки росіян. Також він поширював прокремлівські наративи серед прихожан релігійної громади через Telegram", – повідомляли в СБУ.

Портрет російського царя Миколи ІІ в помешканні священника

Раніше повідомлялося, що на Волині священник УПЦ МП побив сестру загиблого героя.

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