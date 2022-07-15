У Вінниці тисяча осіб та понад 200 одиниць техніки беруть участь у рятувальній операції

У Вінниці до аварійно-рятувальних робіт після ракетного удару залучені понад 1 000 осіб, серед яких поліцейські та рятувальники.

Про це в ефірі українських телеканалів сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, - пише Укрінформ.

«Щодо Вінниці, то там залучено безпрецедентну кількість і поліцейських, і рятувальників до аварійно-рятувальних робіт. Це більш як 1 000 осіб, і це більш як 200 одиниць техніки. Ми тут працюємо у безпрецедентно оперативний спосіб, і я переконаний, що завтра до кінця світлового дня ми завершимо розбір основної маси завалів», - поінформував Єнін.

Понад 40 осіб вважаються зниклими безвісти, їх наразі намагаються розшукати, і якщо ці особи живі, то по можливості надати їм у максимально стислі терміни медичну допомогу.

«Ми бачимо реакцію російських пропагандистів, які одразу ж почали писати, що вцілили у військову базу. У яку, вибачте, військову базу – російські ракети вбили 3 дитини… Невже військова база (була - ред.) у вінницькому медцентрі, у який сьогодні так само влучила російська ракета? росіянам вбачаються російські бази всюди, де є мирні українці»,- сказав він.

Нагадаємо, що цієї ночі Росія гатила по Донеччині, Запоріжжю, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині тощо, і про те, що до цього було влучання у багатоповерхівку у Часовому Яру.

Нагадаємо, 14 липня російські війська трьома ракетами "Калібр" вдарили по центру Вінниці. Внаслідок атаки загинули 22 людей, троє з них – діти. Ще близько 90 осіб зазнали поранень і кілька десятків зникли безвісти. На місці ударів триває рятувальна операція.

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