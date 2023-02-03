У Вінниці в 9-місячного немовляти виросло довжелезне густе волосся (фото)

Можна подумати, що на хлопчика одягнули перуку, але це його натуральне волосся.

У Вінниці в 9-місячного хлопчика на ім'я Данило Коваленко виросло волосся довжиною 20 сантиметрів. Крім того, волосся у немовляти набагато густіше, ніж у його мами й тата.

Дивовижну шевелюру малюка зафіксували в Національному реєстрі рекордів України, повідомила його керівниця Лана Вєтрова.

Фото: Лана Вєтрова

"Ви, мабуть, думаєте, навіщо оце на немовля одягнули перуку? Уявіть собі, що таку шевелюру має хлопчик віком 9 місяців! Такий унікальний малий українець, Данило Коваленко, живе у Вінниці. Думаю, йому більше пасує ім'я не Данило, а Лев. Його грива, тобто волосся, замірялося нами відповідно до міжнародних правил і має 20 см", - розповіла Вєтрова.

Цікаво, що ні в тата, ні в мами хлопчика змалечку такого густого й довгого волосся не було. Чим це зумовлено в дитини - батьки не знають.

Фото: Лана Вєтрова

Фото: Лана Вєтрова

Фото: Лана Вєтрова

Нагадаємо, книга рекордів Гіннеса назвала найстарішу людину у світі. Нею виявилася Уродженка США Марія Браньяс Морера. Жінка має трьох дітей, 11 онуків і 13 правнуків.

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