У Вінниці в багатоповерхівці загорівся генератор: виникла пожежа

Постраждав 30-річний чоловік.
У Вінниці у підвалі однієї багатоповерхівки загорівся генератор. Ймовірно, сталося це через порушення порушення правил пожежної безпеки.
Про це "Суспільному" розповів речник ДСНС області Олександр Кутовий.
З його словами, внаслідок займання 30-річний чоловік отримав опіки обличчя та рук. "Його оперативно доставили каретою швидкої допомоги в опікове відділення лікарні", - розповів каже Кутовий.
Наразі фахівці всатновлююють точні причини інциденту.
Нагадаємо, понад 4000 "Пунктів незламності" запрацювали 24 листопада по всій Україні – де можна зігрітися, зарядити телефони та відшукати Інтернет. Шукати такі локації треба на мапі онлайн – на сайті nezlamnist.gov.ua.
Читайте також:
- Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинуло подружжя, їхній малюк дивом вижив
- У Києві просять ніколи не вимикати світлофори: чи можливо це
- Понад половині мешканців Дніпра вже відновили електропостачання - Філатов