У Вінниці в багатоповерхівці загорівся генератор: виникла пожежа

У Вінниці у підвалі однієї багатоповерхівки загорівся генератор. Ймовірно, сталося це через порушення порушення правил пожежної безпеки.

Про це "Суспільному" розповів речник ДСНС області Олександр Кутовий.

З його словами, внаслідок займання 30-річний чоловік отримав опіки обличчя та рук. "Його оперативно доставили каретою швидкої допомоги в опікове відділення лікарні", - розповів каже Кутовий.

Наразі фахівці всатновлююють точні причини інциденту.

Нагадаємо, понад 4000 "Пунктів незламності" запрацювали 24 листопада по всій Україні – де можна зігрітися, зарядити телефони та відшукати Інтернет. Шукати такі локації треба на мапі онлайн – на сайті nezlamnist.gov.ua.

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