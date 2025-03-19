У Вінниці від родичів ветерана АТО вимагали гроші за операцію на серці: що кажуть у МОЗ

Міністерство створило спеціальну комісію, яка спільно з Національною службою здоров'я України та правоохоронцями проведе перевірку.

У кардіологічному центрі міста Вінниці, куди з підозрою на інфаркт госпіталізували ветерана АТО, родичів пацієнта змусили придбати необхідне для операції на суму 80 тисяч гривень. При цьому за подвійне шунтування запропонували доплатити окремо.

Про це повідомив у своєму дописі на Facebook директор Департаменту ветеранської політики Вінницької обласної державної адміністрації Андрій Грачов.

За його словами, про ситуацію в кардіоцентрі йому розповіла дружина прооперованого побратима (сам Андрій Грачов також учасник АТО).

"Дружині мого побратима вручили списки того, що треба купити і чітко вказавши на локацію аптеки. Оплативши частину ліків їх на руки не дали, а вручили чек, якій необхідно віднести до відділення і всі ліки там. Чек необхідно показати лікарю і він/вона видасть їх", - повідомив чиновник.

Також читайте Міноборони анонсувало застосунок "Ветеран+": коли запустять

При цьому у списку необхідного для проведення операції були не тільки ліки, але й навіть електроди, стерильні халати, операційне покриття та катетери.

Список, який вручили дружині ветеранат АТО у кардіоцентрі / Фото: Facebook Андрія Грачова

Чиновник Вінницької ОДА поспілкувався із завідувачем відділення, який підтвердив, що справді родичам ветерана довелося придбати згадані речі, а також з директором кардіоцентру, який назвав ситуацію "прикрою випадковістю".

Зрештою ветерану провели операцію, але замість подвійного шунтування (створення обходу кровотоку від аорти до коронарної артерії) зробили одинарне.

Як пояснив Грачов, лікарі сказали родичам прооперованого пацієнта, що за другий шунт потрібно доплатити і дали тиждень часу на пошуки коштів.

"Мабуть, є необхідність зібратись ветеранською спільнотою під кардіоцентром. Бо всі обіцянки, які мені давала місцева влада та керівник центру обнулені. Повна безкарність і наглість", – написав Андрій Грачов.

Що кажуть у МОЗ

У МОЗ нагадали, що медичні заклади, які мають укладений договір із НСЗУ, у межах програм медичних гарантій мають безоплатно надавати пацієнтам ліки та допомогу.

"Вимагати від пацієнтів самостійно купувати медикаменти чи оплачувати медичні втручання, які мають надаватися безоплатно, – незаконно і неприпустимо", - йдеться в опублікованій після резонансу заяві відомства.

Міністерство створило спеціальну комісію, яка спільно з Національною службою здоров'я України та правоохоронцями проведе перевірку у Вінницькому кардіологічному центрі.

"Якщо інформація, викладена в дописі, підтвердиться, МОЗ звернеться до власника медзакладу – Вінницької міської ради – із вимогою прийняти відповідні кадрові рішення щодо його керівництва, а відповіді матеріали будуть передані правоохоронцям", – наголосили у МОЗ.

Нагадаємо, перша заступниця голови Чернівецької ОДА Альона Атаманюк написала заяву на звільнення з посади після скандалу в соцмережах через нібито небажання чиновниці сидіти поруч із ветераном війни Валерієм Вівчарюком.

Читайте також: